Tunnustatud Briti näitleja Judi Dench kirjutas avaliku kirja Ühendkuningriigi väljaandele The Times ja kritiseeris Netflixi ühte hittsarja „The Crown“. Nimelt häirib näitlejat, et sarjas kujutatakse julmalt ebaõiglaselt Briti kuninglikku perekonda ega mainita kordagi, et tegemist on väljamõeldud draamasarjaga.