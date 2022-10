L’Oreali omaniku Liliane Bettencourti kirev elu: tohutu rikkus, peredraama ja skandaalid

Kosmeetikaimpeeriumi looja Eugène Schueller sündis ühes Pariisi pagarikoja tagatoas 1881. aastal. Millegipärast otsustas pagari poeg minna ülikooli õppima keemiat. Eugène lõpetas ülikooli edukalt ja juba 1907. aastal saavutas edu uue juuksevärvi väljatöötamisel. Juukseid on värvitud läbi aegade, väga paljud tahavad kuni lõpuni olla värvilise peaga - noored ja seksikad. Kuid üle-eelmise sajandi toodang võis olla selline, et mitte ainult juuksed, vaid ka juuste omanik kukkus eluringist välja. Niisiis leiutas Eugène uue keemilise ühendi, mida võis tänapäeva mõistes nimetada „tarbijasõbralikuks juuksevärviks“.