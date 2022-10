KLÕPS | Uus Instagrami kuninganna? Sanna Marini korralikult tuunitud selfie ajas fännid pöördesse

Marin, keda jälgib Instagramis pea miljon kasutajat, on saanud vist pihta sellele, et tema kontol on kõige populaarsemad postitused just need, mida ta oma näost ise teeb. Tema värskeim selfie pärineb visiidilt Brüsselisse ning tumedates toonides foto kõrvale on kirjutatud Marini tööülesannete kohta käiv tekst.