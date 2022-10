ARMAS VIDEO | Stefan näitas, kuidas käis koos kallimaga lapseootusaega jäädvustamas

Eile Instagrami postitatud videos on näha, kuidas Stefan ja Victoria armsalt kaamera ees poseerivad. Esmalt on neil seljas tumedad riided – Victoria kannab kleiti ja Stefan ülikonda. Seejärel on Victorial seljas sinepikollane kleit ja Stefanil samas toonis püksid koos kampsuniga. Paar näeb videos kena välja ja teineteisega jagatakse õrnusi. „Beebi esimene fotoshoot,“ märkis muusik video juurde.

Postituse kommentaarides kiidetakse paari ja soovitakse neile ilusat lapseootust. Üks kommenteerija leiab, et rasedus teeb naisi veelgi kaunimaks ning ka teine lisab, et Victoria puhul on tegemist kauni beebiootel naisega.

Stefan teatas koos Victoriaga lapseootusest tänavu augustis. Muusik postitas Instagrami pildi, kus ta koos kallimaga poseerib ja kätt hellalt naise kõhul hoiab.

Päev hiljem rääkisid Stefan ja Victoria „Ringvaatele“ antud intervjuus, kuidas naine lauljale beebiuudise teatavaks tegi. Ühel hommikul oli Victoria andnud Stefanile karbikese, kus olid beebisokid ja rasedustest.

Varahommikul ärgates ja karpi nähes oli Stefan esmalt segaduses. „Victoria nägu oli rõõmust nii elevil, et ma mõtlesin, et mis nüüd juhtus,“ kirjeldas Airapetjan karbi kättesaamist ja oli korraks isegi ehmunud. „Avasin karbi ja seal oli see tore üllatus,“ rääkis Stefan oma emotsioonidest, kui sai teada, et saab isaks.

Paari beebi peaks ilmavalgust nägema tõeliselt maagilisel kuupäeval – 24. detsembril. Samal päeval on ka Stefan sündinud.