FOTOD | Pro Kapital avas meeleoluka peoõhtuga Kalaranna kvartali

Tänaseks on Tallinna lahe ääres Põhja-Tallinna asumis Kalaranna Kvartalis valminud kaheksa maja, hooneid ühendav väljak ning Kalaranna pargiala. Samuti korrastati sadama- ning rannaala, kus suuresti säilitati olemasolev looduskeskkond. Juulis avati ka Kalaranna Kvartali rajamise käigus välja ehitatud Kalaranna promenaad. Kvartal on planeeritud autovaba linnaruumina, kus parkimine on täielikult maa all.