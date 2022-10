Telesaatejuht James Corden võttis sõna oma restoraniskandaali osas: ma ei teinud midagi valesti

Väidetavalt oli Corden New Yorgi restoranis Balthazar hakanud teenindaja peale karjuma valesti valmistatud omleti tõttu, mille oli tema naine tellinud. Samuti oli telesaatejuht nõudnud teenindajalt tasuta jooke. Mitme ebameeldiva vahejuhtumi tõttu kehtestaski restorani omanik Keith McNally telemehele sisenemiskeelu.

Ühes värskes intervjuus uuriti Cordenilt, kuidas ta end pärast skandaali puhkemist tunneb. Restoraniomaniku väitel oli saatejuht tema ees vabandanud oma käitumise pärast, vahendab Mirror. „Ma ei ole teinud midagi valesti. Ma tunnen kogu asja pärast end rahulikult, sest ma arvan, et see on niivõrd tobe,“ ütles James väljaandele New York Times.

Seejärel üritas Corden oma skandaali üle nalja teha ja sõnas, et igas restoranis kaevatakse alati munade üle. „Seda juhtub iga päev, see toimub tuhandetes restoranides. Alati on süüdi munad,“ ütles saatejuht. Veel spekuleeris James, et peab kogu skandaalist rääkima oma esmaspäevases telesaates, lõhkudes sellega oma mantrat 'ära kunagi selgita, ära kunagi kaeble'.

Corden lisas, et tal on õnnestunud vältida avalikku pahameelt tema käitumise üle ja kommenteeris, et kogu olukord on tema jaoks segane.