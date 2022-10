Kuhu on kadunud kihlasõrmus? Megan Foxi fännid on näitlejanna suhte pärast mures

Fox on teinud pildid kiigel istudes. Ta kannab punast mütsi, mustas toonis toppi ja pükse ning ohtralt ehteid, kuid siiski on puudu üks märgilise tähendusega ehe - tema kihlasõrmus. Üheltki pildilt ei paista kaunist sõrmust, mille andis näitlejannale tema räpparist kallim Machine Gun Kelly selle aasta jaanuaris. Ka Foxi postituse juurde kirjutatud tekst ei anna vihjeid selle kohta, miks ta sõrmust ei kanna.

Ehte puudumist märkasid tema fännid, kes fotoseeria juurde kirjutatud kommentaarides sõrmuse kohta spekuleerivad. „Kus su sõrmus on?“ uurivad mitmed kommenteerijad, kuna varem on Megan korduvalt sotsiaalmeedias oma sõrmusega uhkeldanud. Augustis spekuleerisid fännid, et näitlejanna ja räppar on lahku läinud, kuid Fox lükkas sellised kuulujutud ümber.

Osad fännid aga kritiseerivad näitlejannat, et ta ei tegele oma lastega, kuna ei postita nendest sotsiaalmeediasse pilte. See pole esimene kord, kui Fox on pidanud selliste väidetega silmitsi seisma, kuid seekord võitles ta kommentaatoritele vastu.

„Mida? Kas mul on lapsi? Teadsin, et olen midagi unustanud,“ torkas naine õelatele fännidele vastu, kuid kustutas hiljem oma kommentaari. Foxil on koos oma endise abikaasa Brian Austin Greeniga kolm poega: 9-aastane Noah, 8-aastane Bondhi ja 5-aastane Journey. Endistel kaasad jagavad laste hooldusõigust võrdselt.