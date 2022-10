RANNAVÄLJAANNE: Huumorist ja vaimsest tervisest Andreas Meltsiga

Viienda hooaja neljandas episoodis räägib Andreas avameelselt mentaalsest tervisest ja huumorist kui tema peamisest toimetulekumehhanismist: „Huumor on asi, mis ühendab, see on nii universaalne. Mul ei ole vahet kas ma olen Tallinnas, Berliinis ülikoolis või Hiinas - huumor toimib alati.“

Enda praegust vaimset seisundit kirjeldab Andreas kui pigem ärevat ning ebakindlat: „Vahepeal ei ole kõik hästi ja ma arvan, et seda on okei öelda. Kui ongi halvasti, siis las ta olla, sest nii imelik kui see ka pole, see annab jõudu, et lahenduseni jõuda.“