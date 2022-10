Ithaka Maria sai Alikalt kentsaka, aga südamliku kingituse: see pani mind esialgu õlgu kehitama

Nimelt leppisid noored neiud kokku, et viivad oma lauluõpetaja reisile, kuid nii kaugele pole veel jõutud. Tuleb välja, et Alika tegi Ithakale eraldi kingituse, millest viimane alguses väga arugi ei saanud.

Nimelt rääkis Ithaka Elmari hommikuprogrammis, et Alika kinkis talle ühe paberilehe. „See oli ikka väga eriline kingitus ja pani mind esialgu natuke õlgu kehitama. Kui see idee aga sisu poolest mulle kohale jõudis, siis olin väga õnnelik. Mõistsin, et oleme teinud head tööd,“ selgitas Ithaka oma emotsioone.

Nimelt oli paberilt vastu vaatamas larüngoskoopia pilt, mis näitas, et Alika häälepaelad on täielikult terved. See näitas, et Ithaka on teinud head tööd ning Alika, kelle tempo on viimase aastaga tõusnud märgatavalt, pole tänu lauluõpetaja õpetustele oma häält ära rikkunud.