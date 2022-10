Milline luksus: Kylie Jenneri mitu miljonit maksval eralennukil on rikkalik toidu- ja joogimenüü

Kylie ostis oma üle 72 miljoni dollari maksva eralennuki aastal 2020. Õhusõiduk on 2,5 meetrit lai ja natukene üle 18 meetri pikk. Lennukis on beežikad istmed, kuhu on lisatud tõsielustaari initsiaalid 'KJ'. Lennukis on ka suur magamistuba, kaks vannituba, meeskonna puhkeala, meelelahutusruum ning garderoob.