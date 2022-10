KROONIKA PODCAST | Eda-Liis Kanni ja Haldo Oravase värvikas abielu: kes armastab nõusid pesta ja kumb on suurem kulutaja?

Eda-Liis Kann ja Haldo Oravas saavad peagi tähistada kümnendat kooskäidud aastat. Selle aja sisse on mahtunud palju uskumatuid seiklusida. Näiteks selgus, et Eda-Liis ja Haldo on Brüsselis võõras korteris võtnud ühiselt kuuma vanni ja joonud sinna juurde šampanjat.

Kartmatu tandem armastab ühiselt käia põnevatel reisidel ja alati on kaamera kaasas - millised on olnud nende suurimad seiklused? Kes kipub rohkem muretsema? Kes kodus teise järel tulesid kustutab? Kes on peres suurem kulutaja? Stuudios oli kaasas ka Haldo ja Eda-Liisi 1,5 kuune tütar Liisabel. Millised tunded valdasid Haldot, kui Eda-Liis saatis haiglast ootamatu sõnumi, et äsja sündis nende ühine tütar? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saad vastuse, kui kuulad Kroonika podcasti, mida juhib reporter Stella K. Wadowsky.