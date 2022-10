Kristel Aaslaid depressioonist: mulle tundus, et olen elust kõrvale jäetud

Kristeli sõnul algas tal depressioon väga noorelt, tol ajal kui saabusid esimesed armumised. „Teistel olid esimesed suudlused olnud, aga minul mitte. Mulle tundus, et olen elust kõrvale jäetud. Et ju seda ei tulegi ja mind keegi ei tahagi. Depressioon algab iseendale kurbuse sisendamisest, kus hakkadki uskuma, et sind ei olegi kellelegi vaja. Elad oma mustade mõtete sees ega tee endaga mitte midagi. Istud oma mõtteis ja leiad, et sa ei peagi enam midagi tegema, sest püstitõusmine vajab energiat, mida sul ei ole. Milleks tõusta, kui kõik sind vihkavad ja oled ise kõiges süüdi!“