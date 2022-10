FOTOD | Õhus on armastust! Billie Eilish kinnitas suhet 31-aastase muusikuga

Noor laulja sõlmis esimese lepingu plaadifirmaga 2016. aasta augustis ja samal aastal ilmus ka tema esimene muusikavideo. Oma muusikukarjääri esimestel kuudel pidi Billie enda esinemisi ootama õues kõnniteedel ning teda ei lastud enne esinemist sisse, sest oli alaealine. Kolm aastat hiljem pälvis tema esimene album „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ aga viis Grammyt.