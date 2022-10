Hullumeelne summa: „Sõprade“ staar Matthew Perry avaldas, kui palju raha kulutas ta sõltuvusest vabanemiseks

Mõnda aega tagasi andis Perry intervjuu väljaandele The New York Times, kus tunnistas, et tal kulus kaineks saamiseks lausa seitsmekohaline summa. „Ma kulutasin ligikaudu 9 miljonit dollarit või midagi sellelähedast, et üritada kaineks saada,“ ütles Perry.

Veel sõnas näitleja, et tähistas olulist märki oma raskel teekonnal – tal täitus poolteist aastat kainena. See aga tähendab, et „Sõprade“ kokkutuleku episoodis, mis läks eetrisse 2021. aasta maikuus, oli Perry alles oma teekonna alguses, vahendab People.

Näitleja on ka varem rääkinud, et tema teekond narko- ja alkoholisõltuvusest vabanemiseks kestis aastakümneid. Ta selgitas, et kõik algab meelemürkidest vaba olemisega. „Kui sa pole kaine, siis sa kaotad kõik, mille oled sellest tähtsamale kohale seadnud. Minu kainus on mu jaoks oluline, ma olen ülimalt tänulik mees. Ma olen tänulik, et olen elus – see annab mulle vabaduse kõike teha,“ lausus Perry.

Mehele olid tema raskel teekonnal toeks ka tema kaasnäitlejad „Sõprade“ sarjast – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer ja Matt LeBlanc. „Nad olid mõistvad ja nad olid kannatlikult,“ ütles ta ja võrdles oma sõprade toetust pingviiniperekonnaga: „Looduses on nii, et kui üks pingiviin on haige või vigastatud, siis teised pingviinid kogunevad ta ümber, toetavad teda ja kõnnivad ta ümber, kuni see pingviin saab ise astuda. Ja seda tegid ka minu kaasnäitlejad minu jaoks.“