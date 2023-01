Tippmaakler Eve Kaunis ehitas oma karjääri üles nullist: töötasin aastaid kella viiest hommikul

PAARKÜMMEND AASTAT maaklerina tegutsenud Eve Kaunis on veendunud, et edu tagab kindel eesmärk, distsipliin ja inimeste aitamine. Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda valis ta 2008. aastal aasta maakleriks.

FOTO: Kersti Niglas | Delfi Meedia