Anne Veski lööb kaasa „Vanamehe ja Põrsaussi“ tunnusloos: Genka andis näpunäiteid

„Mulle tegelikult õudselt Mikk meeldib, tema hääl ja tema muhe olek, ja ma mõtlesin, et ta ei saa ju mulle halba asja pakkuda,“ lisas Veski juurde. „Ma ütleks, et mulle ei ole mitte kunagi antud demona lugu, mille meloodiast on väga raske aru saada,“ ütles Veski muigega. „Ma ikka punnitasin ja sa andsid stuudios ka mulle näpunäiteid,“ viitas ta Genkale.