Travis Scott petmisskandaalis: räppar eitab, et pettis Kylie Jennerit oma Instagrami-modellist eksiga

Rojean Kar, kes on tuntud kui Instagrami-modell, postitas nädalavahetusel oma Instagrami kontole foto, kust oli näha, et naine viibis ühe muusikavideo võttel. Hiljem postitas Scott sarnase pildi ka oma kontole, kuid paistab, et tegemist oli kokkusattumusega. Foto aga tõestas, et hiljuti viibisid Kar ja Scott samal võtteplatsil, kus räppar enda muusikavideot filmis. Foto tõttu hakkasid levima jutud, et räppar on Jenneri maha jätnud ning proovib taas õnne oma endise tüdruksõbra Kariga.

„Kutsumata külaline tegi salaja pilte võtteplatsil, mis pidi olema suletud, kuni ma tegelesin video filmimisega. Ma ei tea seda inimest. Ma ei ole kunagi olnud selle inimesega koos,“ sõnas Travis Scott oma Instagrami kontol. Muusik palus, et Kar lõpetaks kübermängude ja väljamõeldud lugude jutustamisega.

Rojeanile aga sellised Scotti väited ei meeldinud ja ta pani oma versiooni juhtunust paika Instagramis. „Ärme tee seda, et me minust vale juttu räägime. Ma teesklesin, et ma ei tea sind, läksin kaasa ükskõik mis versiooniga,“ sõnas Kar. „Aga öelda, et sa ei tea mind ja et sa ei tunne mind, kui sa kindlasti oled olnud koos minuga, kui kõik on näinud meid koos, kui mul on pilte ja videod meist?“ torkas Instagrami-modell räpparile vastu. Rojean sõnas, et ta oli muusikavideo võtteplatsile kutsutud, kuid ei öelnud, kelle poolt.

Veel paljastas modell, et oli Scottiga koos olnud tänavu sõbrapäeval. „Ma jooksin välja ja sa panid iga tüdruku, kes mind tundis, mulle kirjutama, et ma tuleks tagasi. Kas me teeskleme, et ka seda ei juhtunud?“ kommenteeris Rojean sotsiaalmeedias. Kar lisas, et kogu linn teab, et ta Kyliet iga õhtu petab. Naist häiris ka, et Travis valetab ja maalib sellega temast vale kuvandi, vahendab Page Six.

Esimest korda pandi Kari ja Scotti paari aastal 2013 ning mõned aastad hiljem hakkas ta kohtamas käima tõsielustaari Kylie Jenneriga, kellega tal nüüd kaks last on. Kar ja Scott pole aga täielikult suhtlemist lõpetanud ning kuulujuttude järgi oli modell seotud Kylie ja Travise lühikese lahkuminekuga aastal 2019. Tollal ütles Rojean, et tegemist on vale narratiiviga.