KLÕPS | Tanel Padar jagas koos kihlatuga meeleolukat jäädvustust: vahel ajame hulluks ka teineteist

Tanel Padar ja Lauren Villmann sattusid esimest korda avalikkuse ette 2017. aasta sügisel Saku Suurhallis toimunud tennisematšil. Noorte suhe arenes meeletu kiirusega ja juba 2018. aasta suvel teatas õnnelik paar, et on kihlunud. Tütar Linda sündis 2019. aasta augustis. Tänavu aasta alguses sündis perre veel teinegi tütar.

Eelmisel suvel tunnistas Tanel Kroonikale antud intervjuus, et tema elustiil, töö ja olemus ei oleks võimaldanud 20aastaselt selliselt suhtesse minna, et saada lapsed, pakkuda perele ja naisele fantastilist elu. „Mul ei olnud midagi pakkuda peale iseenda. Aga täna ma tunnen, et olen mehena jõudnud sellisesse kohta, et naudin iseennast, ma armastan iseennast. Kümme aastat tagasi ei oleks ma kindlasti suutnud seda välja öelda. Tänu sellele, et mul on enesekindlust, (elu)lusti, saan pakkuda teistele rohkem. Mitte ainult olla parem isa oma tütrele või parem mees oma elukaaslasele, vaid üldisemas plaanis ka. Kõigi jaoks. Maailmale midagi anda,“ arvas ta.