Unistus nimega Rolls Royce jääb kättesaamatuks paljudele. See on edukuse, glamuuri, võimu ja raha sümbol, mis püsinud ikoonina juba aastast 1904. Sõita on sellega tore, sest ka liiklejad teavad: maanteid mõõdab automaailma kuningas, millele tuleb alati ja igas olukorras teed anda.