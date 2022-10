Sotsiaalmeedias kulutulena levivad postitused Pärnumaal aset leidnud kahe alaealise tüdruku peksmistest on ajanud tagajalgele ka mitmed Eesti tuntud näod. Kui mõned neist levitavad Lasteabi telefoninumbrit, et sellele rohkem teadlikkust tuua, siis on ka neid, kelle jaoks on koolikius eriti isiklik teema.