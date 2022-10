Juba noore tüdrukuna eestlaste südamed võitnud Iiris Vesik (31) on juba pea kümme aastat elanud Londonis. Suurlinnas hakkamasaamiseks kirjutab ta muusikat, annab laulutunde ja töötab müüjana ühes second hand poes. Võiks arvata, et lauljatar on end sisse seadnud tempoka elurütmiga kesklinnas, kuid ei – Iiris jagab kodu muusikust elukaaslasega keset rohelist oaasi, kus läheduses on ka mitu surnuaeda.