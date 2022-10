Roald Johannson päästis konna nastiku küüsist

„Olen üheksa aastat elanud oma majas, mille aias kasvavad ploomid, saar, vaher, õunapuu, põis-enelase põõsad ja väga palju elupuid, ent paar viimast aastat pole ma enam lehti koristanud. Kui aknast välja vaatan, on maa kollane, aga see ei riiva mu silma. Olen küll hoolas hobiaednik, aga lehtede riisumisele lõin käega. Mis ma sekkun? Kui nad just jalutusteel ei ole, siis las olla muru peal. Tuleb lumi, katab kinni. Kevadel panen robotniidukile hääled sisse, et ta multšiks lehed ära.