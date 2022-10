Ukraina euroloo finaalsaade kantakse tänavu üle Kiievi pommivarjendist

Huvi Vidbiri ehk kohaliku lauluvõistluse vastu on olnud väga suur. Ukraina ringhäälinguorganisatsioon sai ligi 400 laulu 299-lt osalejalt, vahendab Eurovision TV.

Kohalik muusikaprodutsent ning žüriiliige Pianoboy sõnab, et on Vidbiri pärast juba elevil. „Loodetavasti avastatakse tänavusel võistlusel uusi ja andekaid nimesid ning nende looming puudutab inimesi,“ räägib ta. „Minu töö põhineb suuresti ka psühholoogial, kuna muusikutel on vaja tuju tõsta ning neid peab motiveerima.“