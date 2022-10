Traditsioonide järgi on tavaks, et monarh elab ikkagi Londoni kesklinnas asuvas palees. Ka kuninganna Elizabeth II ja tema abikaasa prints Philip üritasid algselt sellele reeglile vastu hakata, kuid lõpuks otsustasid ka nemad alla vanduda.

Hetkel on teada, et Charles kasutab mõnda aega Buckinghami paleed oma kontorina. Suurem osa paleest on kuni 2027. aastani renoveerimisel ning seetõttu saab kuningas elada omas kodus Clarence'i majas. Kuid suurem salapära on hoopis suurejoonelise Windsori lossi ümber. Kuninglikud allikad sahistavad, et seda residentsi hoitakse ühe vägagi erilise perekonna jaoks.