Intriig Tallinnas esineva Vene räppari ümber: tema vastu kogutakse allkirju, korraldajal on oma nägemus

22-aastase Instasamka ehk kodanikunimega Darja Zotejeva kontserti vastu on alustanud petitsiooni Eestis tegutsev MTÜ Valgevene Maja. Selgituses toovad nad näiteks, et pärast Ukraina sõja algust on Tallinnas ära jäetud ka Putini suure sõbra ja toetaja Filipp Kirkorovi kontsert ning kuu aja pärast Eestisse saabuv naisräppar on samuti Venemaa presidendi režiimi toetaja.