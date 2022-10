Seksikus kuubis: Jaagup Tuisu ja Inese uues muusikavideos võtab paljaks laulja tüdruksõber

„Mingi hetk istusime plaadifirma kontoris, kuulasime loo demo ning olin esialgset versiooni ka natuke ise täiendanud. Ühel hetkel tekkis tunne ja idee, et just Inese imeline ja äratuntav vokaal annaks sellele loole palju juurde. Me ei käinud linnapeal lugu erinevatele naisartistidele pakkumas – oli vaid üks variant ja selleks oli Ines,“ selgitab Jaagup tagamaid, kuidas valiti loosse naishääl.