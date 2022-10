Kristjan Jõekalda muutis pärast infarkti oma ellusuhtumist: praegu on rõõm ja hea meel iga asja üle

Jõekalda muutis pärast infarkti oma ellusuhtumist. „See on veider tunne ja ei taha teha suuri sõnu. Kui näen või kogen midagi, näiteks et hommikul oli kehv ilm ja praegu on väga hea ilm, siis ma vaatan ja mõtlen, kui äge! Oleks ma kolm nädalat tagasi sussid püsti visanud, poleks ma seda näinudki,“ rääkis Jõekalda.

„See jätab jopaka mulje, aga hihii, siin ma olen, ahaa! Väga tihti tuleb selline tunne, et äge, seda ma siis nüüd näen! Muidu ma poleks seda näinud! Ma tunnen rõõmu asjadest rohkem, selline rõõm on pisikeste asjade üle. Kuidagi juhuu!“ ütles Kristjan, et selline suhtumine võib küll jätta imeliku mulje, aga see teeb tema tuju paremaks.