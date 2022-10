Pärast seda, kui Alla Pugatšova teatas, et on Ukraina sõja ja Putini režiimi vastane, on tema ülejäänud kuulus perekond hoidnud vargsi tagaplaanile. Eriti salapärased on olnud tema lauljast tütre Kristina Orbakaite käigud, kuid nüüd on teada, kuidas Venemaa meelelahutusmaastik teda „karistab“.