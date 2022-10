Ründajad, värisege! Villa-Kaisa sõnum saadet tasuta jagavatele inimestele: teile lähevad kõvad trahvid teele!

Viimased nädal aega on liikunud erinevad kuulujutud tõsielusaatele „Villa“ osaks saavate küberrünnakute kohta. Spekuleeriti, et rünnakud on suitsukate sellele, et „Villa“ enda platvorm ei pea vastu, kuid saates osalev Kaisa Einasto paljastas, kuidas on häkkerid tegelikult asju ajanud.