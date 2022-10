Ameerikas mõnda aega elanud Liina Ariadne ja Martti Hallik: Eestis on hea, aga see pime aeg ei mõju meile kõige paremini

Lauljatar tõdes, et ta on olnud olukordades, kus ta on stuudios muusikat kirjutades mõelnud, mida ta peaks tegema või kuidas inimesed tema loomingu vastu võtavad.

„Mida rohkem on aeg edasi läinud, seda mugavamaks ma olen saanud sellega, et see on minu looming. Mina saan selle sisse panna seda, mida mina tahan ja mis minu hingel sel hetkel on,“ rääkis Ariadne.

Martti lisas siia juurde, et kõigile ei saa meeldida. „Vahet ei ole, mida sa teed, milline oled või kuidas sa välja näed-sa ei saa kõigile meeldida. Alati on kellelegi midagi selle kohta, mida sa teed, midagi öelda.“

Küsimusele, mis neid USAsse nii väga tõmbab, vastas paar: „Eestis on hea, aga see pime aeg ei mõju meile kõige paremini. Meile väga meeldib päikese all olla. LA-s (Los Angeles'es-toim) päike paistab, ilm on ilus,“ selgitasid nad, miks neile meeldib Ameerika.

„Marttil on seal ka oma tööots olemas, siis tundus loogiline see samm päriselt ette võtta. Oleme USAsse kolimisest unistanud juba aastaid.“