VIDEO | Jüri Nael jääb tantsupaaride tasemega rahule: areng on täiesti silmnähtav

Nael avaldas ta arvamust teemal, et tema kaaskohtunik Tanja Mihhailova-Saar peab saates hindama oma sõbrannat Birgit Sarrapit. Kas Jüri näeb probleemi selles, et saates on üks osaline ja teine kohtunik? „Kui me hakkaksime seda vaatama, siis see teema läheks väga keeruliseks väga kiiresti. Need suhted, mis on näiteks Martinil (Parmas - toim.) või Helenil (Klandorf-Sadam - toim.) või Tanjal või minul kõikide tantsupaaride ja nende treeneritega, siis see läheks väga kiiresti väga keeruliseks, sest Eesti kahjuks on nii väike. Leida siia laua taha neli kohtunikku, kes mitte kellegagi mitte kuidagi seotud ei ole, ei oleks absoluutselt võimalik,“ sõnas Nael.