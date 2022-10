LÕBUS UURING | Kas Kalle Grünthal on Kaja Kallasest kümme korda targem? Tõnis Niinemets uuris järele

Esmaspäeval, 24. oktoobril vastas peaminister Kaja Kallas riigikogu liikmete arupärimistele, kus EKRE erakonna poliitik Kalle Grünthal väitis, et on Kaja Kallasest kümme korda targem. Kuna Grünthal ei maininud, mis teemades ta targem on, siis näitleja Tõnis Niinemets otsustas võtta selle enda välja uurida.