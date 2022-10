ARMAS FOTO | Nunnumeeter laes! Liisa Oviir tutvustab uut pereliiget

Liisa ütleb, et nad kaalusid abikaasaga, kes olevat koerainimene, Inglise setteri ja Iiri setteri vahel ning otsustasid esimese kasuks. Liisa ütleb, et terve elu on tal olnud kassid, kuid ta on alati unistanud ka koerast. Nüüd on peres nii kass kui koer.

„Ella on pärit Saaremaalt ja väga kange iseloomuga. Ta on järjepidev ja nutikas – tõeline saare naine!“ naerab Liisa.

Ta räägib, et kolmekuune kutsikas Ella on krutskeid täis, näiteks püüdis ta ära süüa aaloe ja ihub hammast suure ananassitaime peale. „Tegime kodus kõik pinnad puhtaks, kõik väiksemad taimed tõstsime ümber ja valvame ananassi.“ Liisa tunnistab, et kodus Ella kõrvalt tööd teha on üsna keeruline, aga lisab, et hoolimata pisimuredest on looma võtmine toonud nende perre õnnetunnet.