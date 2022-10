„Tantsud tähtedega“ vaatajatel on tekkinud kuhjaga küsimusi, millest mitmed puudutavad saate läbipaistvust. „Praegu on kõik väga läbipaistmatu ja rahvas ei saa näha oma häälte mõju,“ kurdab televaataja Kroonikale. „Kui palju raha kõne hinnast läheb päriselt vähiravifondile? Ja teine oluline küsimus - milline on punktide jagamise valem?“