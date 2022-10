Sari „Musta kivi saladus“ annab noortele näitlejatele võimaluse särada. Leona Tuvikene: võttemeeskond oli väga tore!

Kuigi paljud lapsed unistavad näitlejakarjäärist, siis vähesed haaravad härjal sarvist. Õnneks nägi Leona just õigel hetkel casting'u kutset sarja võtetele ning napsas endale rolli Elisa uues originaalsarjas „Musta kivi saladus“. Noor näitleja on suur ,,Kättemaksukontori’’ fänn ja pole ime, et ka ,,Musta kivi saladus’’ paelus noorukit esimesest hetkest, sest mõlema sarja autoriks on tunnustatud stsenarist Mihkel Ulman.

„Kättemaksukontori“ ja „Väikelinna detektiivide“ tegijate uus sari räägib neljaliikmelisest noortekambast, keda ootab ees meeldejääv suvi täis müstilisi juhtumisi. Loo tegevus toimub suvises Eesti väikelinnas, kus viis aastat tagasi kadus salajastel asjaoludel skandaalse kuulsusega astrofüüsikust professori (Tõnu Oja) lapselaps Mirjam.

Kadunud tüdrukut hakkab otsima noortekamp Martin, Anni, Kevin ja Eliise ehk detektiivibüroo M.A.K.E. Leona Tuvikene mängib sarjas südikat Eliiset. „Ma arvan, et Eliise on selline väga järjekindel ja julge tüdruk, kuid vahest mul on selline tunne, et ta tormab natukene pea ees asjadesse ja ei mõtle, mis ta teeb ja lihtsalt tegutseb,“ kirjeldab Leona enda tegelaskuju.

Sarjas teeb kaasa Eesti näitlejate kahurvägi alustades Hendrik Toomperest ja Tõnu Ojast kuni Mart Müürisepa, Janek Joosti, Piret Krummi ja Katrin Pärnani välja, mis tekitas noores näitlejas palju elevust. „Kui mulle jõudis kohale, et ma töötan nii tuntud näitlejatega nagu näiteks Mart Müürisepp, Piret Krumm või Tõnu Oja, siis see oli küll selline tunne, et „OMG nii lahe,“” õhkas Leona ja sõnas, et soovib kunagi osata sama oskuslikult karakterisse sisse elada nagu kogenud kaasnäitlejad.