VÕRDLE | Kas Las Ketchup säilib siiani? Vaata, millised näevad 20 aastat tagasi eestlasi hullutanud naised nüüd välja

On väheteada fakt, et kõik ansamblis osalevad naised on õed. Esialgu kuulusid Las Ketchupisse Lucía, Lola ja Pilar Muñoz ning hiljem liitus nendega Rocío. Praegu on nad kontserte andmas siiski kolmekesi, kuid ühel hiljutisel Instagrami fotol poseerivad Muñoze õed neljakesi.