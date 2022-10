VÕRDLE | Tahad vanana end tunda? Elleni saatest tuntuks saanud tüdruk on saamas juba emaks

Neiu, kelle täisnimeks on Sophia Grace Brownlee, tunnistas, et erinevad internetitrollid on teda mõnitamas. Nimelt mõistetakse hukka seda, et endine lapsstaar 19-aastaselt ehk nõnda noorelt emaks saab.

„Enamik inimesi on öelnud: „Sa peaksid saama lapsi, kui oled juba 30-aastane ja oled abielus ja elate omas elamises!“,“ kirjeldas 19-aastane Sophia reaktsioone. Ta mõistab, et ka nendel inimestel on tõepõhi all, kuid ta teab, et kõikidel on erinevad arvamused. Tema usub, et ta on emaks saamiseks valmis, kuid ka rasedustesti tehes oli ta algselt šokeeritud ning ei teadnud, mida teha.

Sophia lisas: „Ma lihtsalt tunnen, et see oleneb inimesest endast ja nii kaua, kuni te ise tunnete, et olete valmis ja tunnete ka rõõmu lapseootuse üle, siis pole see tegelikult kellegi teise mure.“ Neiu sõnul on tema enda vanemad ja muud lähikondlased igati toetavad ning ootavad lapse sündi.