VIDEO | Katy Perry fännid on mures: mis tema parema silmaga ometi toimub?

Popstaar Katy Perry esines hiljuti Las Vegases. Kontserdi ajal tabas naist veider terviserike, mis ei jäänud kahe silma vahele ka tema fännidel. Nimelt, ei suutnud lauljatar enam oma paremat silma lahti hoida. Hetkeks võttis ta koguni sõrmed appi, et silmalaug alla tagasi ei vajuks, vahendab Page Six. Peagi läksid ühismeedias levima videoklipid, mille inimesed kontserdi vältel üles filmisid.

Fännid kahtlustavad, et Perryl võib olla sama haigus mis Justin Bieberil. Tänavu suvel avaldas laulja, et tema nägu on poolenisti halvatud ning katkestas seetõttu käimasoleva kontserditurnee. Haigust tuntakse nime alla Ramsay-Hunti sündroom. „Selles on süüdi viirus, mis ründab närve mu kõrvas ja näol. Seetõttu on mu nägu halvatud, nagu näete, ei saa ma ühte oma silma pilgutada,“ kirjeldas ta.