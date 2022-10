KLÕPS | Kas see on Eleryn Tiit? Lauljanna uus pilt võtab lausa sõnatuks

„Jommaijoooo, mis Hollywoodi diiva,“ kirjutas lauljatar Inga Tislar Eleryni uue postituse all.

Eesti popmuusika tippkvartett Jüri Pootsmann, Eleryn Tiit, Rahel ja INGA tulevad taas, et anda ainulaadne jõulukontsert, mis koostöös Smuuviga toimus esmakordselt eelmisel aastal Fotografiskas. „Publik võttis eelmine kord kontserdi väga soojalt vastu, seega tundus igati loogiline teha seda sellel aastal jälle ning suuremalt ja uhkemalt kui varem,“ lisab Lotte Krall korraldustiimist.

Üheks õhtuks astuvad lavale 4 sõpra – Jüri Raplast, Eleryn Viljandist, Rahel Loksalt ja Inga Lasnamäelt. Selle sõpruskonna deviisiks on „Sõidame!“ mis reedab selle kamba üldist ellusuhtumist – kõik ideed, millest vähegi värvikaid mälestusi võiks sündida, viiakse ellu! Selle viie aasta taguse sõpruse alustaladeks on ühine huumoritunnetus ning soojemat sorti tunded muusika ja teineteise vastu. Ühiseks tutvumiskohaks sai tegelikult Otsakool. „Eks jah, see Otsakool meid ühendas. Mõni sai Otsakooli sisse, mõni mitte. Aga sõprus jäi ja võitis,“ naerab Rahel.