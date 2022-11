Unistuste elu? Laulja ja ettevõtja Henrik Raave avameelselt kahes riigis elamise võludest ja valudest

Viisteist aastat koos olnud Henrik (43) ja Triin (42) Raave vahel on tunda särtsu, nagu oleks neil käimas mesinädalad. Mis viga lõputuna näivaid mesinädalaid pidada, kui elus on nii palju vaheldust: kui see kulgeb suvekuudel Eestis ja talvel Tenerifel. Hiljuti ilmus Triin Raave sulest raamat oma pere elust Tenerifel. Triin on Henrikule tänulik, et ta koos temaga Tenerife-aastaid kaasa teeb ja toetas ka raamatu kirjutamisel.