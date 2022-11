Selle sügise suurima kokandusvõistluse Masterchef Eesti žüriis kohtunikuna õitsev Õie Pritson on tuttav igale magusasõbrale - ta on olnud Gustav Cafe peakondiiter juba selle loomisest saati. Millised on tippkondiitri lemmikroad, kust tema inspiratsiooni ammutab ja kellele vabal ajal küpsetab?