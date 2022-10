Uut koostööpartnerit otsiv Kanye West ilmus kutsumata Skechersi kontorisse: räppar eskorditi hoonest välja

Väidetavalt pidi Kanye käima järgemööda suuremate jalanõutootjate ustele koputamas, et leida nende seast endale partner, kes oleks nõus tema Yeezy kollektsiooni jalanõusid müüma. Kolmapäeval külastas West Ameerikas Los Angelese linnas asuvat Skechersi kontorit ning tekitas oma üllatusvisiidiga ettevõttes suurt meelehärmi. Pärast muusiku külastust andis Skechers välja pressiteate, kus sõnas, et West saabus kohale etteteatamata ja ilma kutseta.

„Arvestades, et Kanye tegeles ilma loata filmimisega, eskortisid kaks Skechersi juhti tema ja tema seltskonna hoonest pärast lühikest jutuajamist välja,“ seisis teates. „Me mõistame hukka tema hiljutised kommentaarid ega tolereeri antisemitismi ega muud tüüpi vihakõnet. Ettevõte soovib veelkord toonitada, et West ilmus Skechersi kontorisse kutsumata ja etteteatamata,“ teatas ettevõte. Skechersit haldab juudi päritolu Greenbergide perekond ning pole kindel, kas West teadis seda enne oma külastust.

Skechers on varem Kanyega koostööd küll teinud, kuid jalanõutootja sõnas, et hetkel pole neil ühtegi plaani muusikuga koostööd teha, vahendab New York Post.