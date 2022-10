Kourtney Kardashian ei mäleta oma Las Vegase pulmast suurt midagi: ma olin purupurjus

„Ma olin purupurjus. Ma tegelikult ei mäleta midagi sellest. Ma ei mäleta isegi seda, et Elvis laulis mulle sel ajal, kui ma altari ette kõndisin. Ma lihtsalt ei mäleta, ma ei mäleta, et mul oleks pruudikimp olnud,“ sõnas Kourtney oma semu Simonile pulmast rääkides.

Seejärel näitas tõsielustaar Huckile pulmavideost seda hetke, kui tema ja Barker teineteisele oma vandeid ette lugesid. Kourtney tunnistas, et rääkis tol hetkel väga segaselt. Kardashian tunnistas, et ta oksendas pärast pulmatseremooniat ja võttis ka riidest lahti enne, kui pruutpaar oma hotellituppa tagasi jõudis, vahendab Page Six.