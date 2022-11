Geenide vastu ei saa! Kes on need noored näitlejad ja lauljad, kes on astunud oma kuulsate vanemate kandadele?

Tuntud näitleja Maria Avdjuško(54) ja filmiprodutsendi Kristian Taska (48) tütar Adele on mänginud oma 21 eluaasta jooksul juba kolmes suures filmis, neljas jõuab peagi ekraanile. Kristiani saavutused produtsendina on Eesti kinomaailmas muinasjutulised, aga ta ütleb, et kätt südamele pannes, ta pole kordagi Adelet eelistanud, isegi mitte pisimasse rolli.

„Pereliikmete eelistamine on kaksipidiste tunnetega asi ja mulle ei ole senini selge, mis on õige,“ räägib Kristian. „Olen seotud nii Eesti kui Itaaliaga. Itaalia ühiskonnas on perekondlikud juured, ärimudelid ja ühtekuuluvus väga loomulik, põhjamaades elatakse palju individualistlikumalt. Eestis vaadatakse altkulmu, kui režissöör või lavastaja eelistab lähisugulast mittelähisugulasele. Seetõttu olen välistanud olukorrad, et eelistaksin töös lähisugulast. Produtsendina peab olema raha ja loomingu lahus hoidmine üheselt tuntav. Näitleja valik on alati režissööri otsus, produtsent peab lähtuma müügiargumentidest. Seetõttu olen õudselt õnnelik, et minu tütart Adelet on märganud professionaalsed režissöörid, kes isegi ei ole kuulunud mu sõprus- ega tutvuskonda,“ märgib Kristian.