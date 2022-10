Kolm telefonirakendust, mis viivad mõtted töölt mujale

Spotify

Täiesti kuulikindel valik: tahad kuulata lõunamaa viise põhjamaises Eestis – palun! Eelmist suve meenutav superhitt, mille saatel sõitsid sõpradega festivalile – kliki kaugusel!

Spotify (või siis tegelikult suvaline muusikarakendus, kas YouTube või Apple Music) on geniaalne viis saada mõtted töölt eemale. Lihtsalt pane klapid pähe või kõlarid valjemaks ja lase muusikal viia ennast tagasi sellesse hetke, kui olid puhkusel. Tänu muusikale võid sa vähemalt hetkeks võtta aja täiesti maha ja mõelda absoluutselt kõigele ja kõigile muule kui sellele, et reedeni on veel liiga pikk aeg minna.

Airbnb / Booking.com

Kuidas oleks ühe väikese fantaasiapuhkusega otse kontorilaua taga? Ava ainult mõni majutusi vahendav rakendus ja lase unistustel lennata. Vaata pilte ja unista, kuidas oleks ööbida näiteks Pariisi kõige peenemas linnaosas või New Yorgi mõnes hunnitu vaatega pilvelõhkujas. Kõige hullem, mis saab juhtuda, on see, et pärast piltide abil reisimist tahad ka päriselt puhkama minna ja leiad end täiesti ootamatult juba lennukipileteid broneerimas. Kui see päriselt nii läheb, siis lihtsalt vaata, et mõni vahva sõber ka kaasa tuleks ja et sihtkohas oleks kindlasti mõni baar, kus saadaval Heineken 0.0.

Insight Timer (või mõni muu mindfulness’i rakendus)

Kõlab pisut veidralt? Ometigi pole soovitus üldse veider – terves kehas on terve vaim ja terve vaim oskab kõige paremini vajadusel väikese puhkuse võtta. Mindfulness’i rakendused aitavad sul koondada omi mõtteid ja õpetavad sulle hetkes viibimise peent kunsti. Kui õpid vahet tegema töö- ja puhkeajal, pole enam keeruline õigel ajal töötegemisele joon alla tõmmata ning ennast puhkuselainele ümber lülitada. Seega tasub mõni selline rakendus kindlasti katsetamist ja pärast mõningast harjutamist oled sa selle soovituse eest tänulik.