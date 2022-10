Stsenarist Leana Jalukse uuest saatesarjast „Pöördes“: tahtsin väga katsetada, kas suudame tabada „Top Gear'i“ fenomeni

Leana Jalukse tee filmikunsti-maailmas algas juba ülikoolis audiovisuaalmeedia õpingute ajal. Kuid stsenaristiamet tuli tema juurde juba hiljem. „Kirjutada on mulle alati meeldinud, aga selle äratundmiseni, et tööstuse sees just stsenaristiks tahan saada, jõudsin alles töö käigus - ja läksin viis aastat pärast bakalaureuse lõpetamist filmikunsti magistrisse stsenaristikat õppima,“ kirjeldab Jalukse teekonda oma kutsumuseni.