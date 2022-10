Perekond täidab varalahkunud Roxette’i staari Marie Fredrikssoni viimase soovi

Naise perekond on teinud tähtsa otsuse ja müüb osa staari riideid oksjonil maha, et saadud tulu heategevuseks annetada. „Oleme veendunud, et see on just see, mida Marie oleks soovinud,“ kommenteerib lesk Mikael Bolyos pressiteates. Oksjonil on kokku viiskümmend Fredrikssonile kuuluvat rõivaeset, mille hulgas on rõivaid mitmelt tuntud kaubamärgilt, näiteks Dolce & Gabbana bleiser ja karvase kraega Prada mantel.