Palju õnne! Piret Järvis-Milder on taas lapseootel: varsti saab meie reisiseltskond ühe liikme juurde

„Olulised muudatused reisiseltskonnas! Täna õhtul jõuab finišisse meie pere Tai seiklus ehk eetrisse jõuab „Pea ees vette“ viimane osa. Kogu see komplekt - reis ise, kuni selle jõudmine ETV ekraanile on olnud üks toredamaid etappe meie eludes ja me oleme südamest tänulikud, et olete meid vaadanud ja kaasa elanud. Oleme teilt saanud sadu kirju ja sõnumeid, mis on teinud südame alt ikka väga soojaks ja ka montaažis palju hoogu juurde andnud. Taas kord - suursuur aitäh selle eest! Palju küsitakse, millal tuleb uus hooaeg ja kuhu sellel talvel sõita plaanime. Aus vastus on, et hetkel on asjad selle koha pealt turbulentsed, sest üsna varsti saab meie reisiseltskond ühe liikme juurde! See teeb nii reisi kui filmimise planeerimise mõnevõrra keerulisemaks, kuna pole ju teada, kas meiega liitub värvikeeraja, toimetaja abi, uus režissöör või hoopis öövalvur, kes hoiab kogu seltskonda pidevalt ärkvel. Eks aeg annab arutust ja küll me midagi välja mõtleme. Täna õhtul aga tervitame teid vanas koosseisus viimast korda imelisest Tai Kuningriigist. Kohtume kell 20.00 ETV-s!“ kirjutasid Piret ja Egert Instagramis.