Vahetavad tantsutrennid jõusaali vastu! Juss Haasma: Kerstin hakkab käima nüüd minu treeningutes

Nad võtsid pärast seda korraks aja maha ja meenutavad nüüd, kuidas nende teekond saates alguse sai ja kuhu see neid tänaseks on toonud.

„Hetkel on plaan puhata ja end tantsumaailmast välja lülitada. Tahan veeta aega oma lastega, naasta oma toimetuste ja tavalisema tempo juurde. Kerstiniga me võõraks kindlasti ei jää. Kerstin hakkab käima nüüd vahelduseks minu treeningutes MyFitnessi jõusaalis,“ rääkis Juss.

Haasma tõdes, et televaatajad saavad teda koos Kerstiniga tantsuplatsil kindlasti veel korra näha. „„Tantsud tähtedega“ finaaliks tuleb meil hakata varsti ettevalmistustega ja treeningutega tegelema. Usun, et on oodata midagi väga lahedat ja vinget - seda just fännide ja televaatajate suureks rõõmuks.“