Ei jõua ära oodata! Stefan ja Liis Lemsalu suunduvad ühisele jõulureisile läbi maailma

Kontserdid ise saavad toimuma küll kirikutes ja kontserdisaalides üle Eesti, kuid muusikas jõutakse nii eestlastele tuttavatesse riikidesse nagu USA, Inglismaa, Saksamaa, Ukraina ja Prantsusmaa; kui ka eksootilistemasse kultuuridesse nagu Puerto Rico, Peruu ja Liibanon.

„Kuna minus voolab Armeenia verd ning Liis on elanud ja õppinud Norras, siis mõtlesime laiendada seda keelte ampluaad ja teha kontserdid sellise ägeda ideega. Kindlasti paneb see ka meid proovile, sest me peame paar lugu võõras keeles laulma ning see on meie jaoks väljakutse,“ sõnas Stefan, kes esindas Eestit tänavu ka Eurovisiooni lauluvõistlusel.

„Stefan on olemuselt väga siiras ja kohati ka väga naljakas inimene. Sa ei suuda iial välja mõelda, et mida ta sulle järgmisena rääkima hakkab. Usun, et kontserdid tulevad meeleolukad ja üllatusterohked,“ sõnas Liis, kelle jaoks jõulud seostuvad eelkõige perekonna, jõululaulude, hapukapsa ja piparkookidega.

Kontserdid toimuvad 10.-30. detsembrini ning üheskoos jõutakse Tallinnasse, Tartusse, Pärnusse, Kuressaarde, Paidesse, Viljandisse, Moostesse, Rakverre, Haapsallu ja Siidrifarmi.

Lisaks jõululauludele on kavas ka mõni artistide enda parim lugu pühade võtmes.

Selle aasta jõulud tõotavad Stefani jaoks tulla eriti erilised, sest lisaks sellele, et tal on endal jõuluõhtul sünnipäev, on tema perre oodata ka jõululast, eeldatava sünniajaga 24. detsembri paiku: „Olen väga rõõmus, et mind ootab ees selline kingitus sel aastal ja et saan seda rõõmu jagada Eesti rahvaga samaaegselt kontsertidel üle riigi!“